JPMorgan nimmt Siemens Energy mit 'Overweight' wieder auf

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Papiere von Siemens Energy beim Kursziel von 25 Euro mit "Overweight" wieder aufgenommen. Der Börsenrückzug von Siemens Gamesa sei ein wichtiger Schritt in Richtung vereinfachter Konzernstruktur, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass sich der Fokus damit wieder auf das Optimierungspotenzial und die Chancen in der Energiewende richtet./ag/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2023 / 22:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2023 / 00:32 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.