JPMorgan lässt Schneider Electric auf 'Overweight'; Ziel 185 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Schneider Electric nach Quartalsumsatzzahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Der Elektrokonzern habe besser als erwartet abgeschnitten und zudem den Jahresausblick für den Umsatzanstieg aus eigener Kraft sowie das bereinigte operative Ergebniswachstum (Ebitda) angehoben, schrieb Analyst Andrew Wilson am Donnerstag in einer ersten Reaktion./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2023 / 07:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2023 / 07:17 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.