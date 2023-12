JPMorgan lässt Carl Zeiss Meditec auf 'Underweight'; Ziel 52 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien von Carl Zeiss Meditec nach einem Vergleich mit den Konsensschätzungen mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Underweight" belassen. Analystin Anchal Verma sieht sich in der am Freitag vorliegenden Auswertung beim Umsatz auf Augenhöhe mit den Markterwartungen. Beim operativen Ergebnis des Medizintechnikunternehmens ist sie pessimistischer. Die Expertin wies auf die enorme Diskrepanz zwischen dem vom Unternehmen veröffentlichten Konsens und dem Bloomberg-Konsens hin./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2023 / 12:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2023 / 12:21 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.