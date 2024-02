JPMorgan lässt Bayer auf 'Neutral' - Ziel 34 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer AG":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach einem Gerichtsurteil zum Herbizid Dicamba auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Analyst Richard Vosser verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass das Bundesgericht in Arizona die von der US-Umweltschutzbehörde EPA erteilte Zulassung für Dicamba annulliert hat. Sollte das Mittel vom US-Markt genommen werden, könnte dies einen bis zu zweiprozentigen negativen Effekt auf das operative Konzern-Ergebnis des Agrarchemiekonzerns im Jahr 2025 haben, schrieb er./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2024 / 18:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2024 / 18:23 / GMT