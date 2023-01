JPMorgan hebt Ziel für Zalando auf 35 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zalando von 31 auf 35 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Online-Modehändler dürfte im Schlussquartal 2022 den Bruttowarenwert um sechs Prozent und den Umsatz um drei Prozent gesteigert und damit die Erwartungen erfüllt haben, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei der Zahlenvorlage im März rechnet sie mit einem konservativen Umsatzausblick. Sie hob derweil ihre operativen Ergebnisprognosen (Ebit) an. Zalando sei einer der besten Qualitätstitel in der Branche, preise aber bereits ein Ebit-Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich ein, weshalb sie an der Seitenlinie bleibe./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2023 / 19:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2023 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.