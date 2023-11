JPMorgan hebt Ziel für Volvo B auf 250 Kronen - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Volvo":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Volvo B von 230 auf 250 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Internationalisierung des Automobilmarktes werde sich auch im kommenden Jahr fortsetzen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Neue Anbieter aus China und Nordamerika träten auf den Plan, gewännen Marktanteile und wirbelten damit den Markt durcheinander. Große etablierte Hersteller wie Volkswagen, GM, Ford und Stellantis verzeichneten in dieser Gemengelage seit einigen Jahren Marktanteilsverluste. Für Volvo sprächen derweil starke Marktanteile und hohe Margen./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2023 / 19:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.11.2023 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.