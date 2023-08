JPMorgan hebt Ziel für Vestas auf 140 Kronen - 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas Wind Systems":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vestas nach einer Telefonkonferenz anlässlich der frisch veröffentlichten Quartalszahlen von 126 auf 140 dänischen Kronen angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Zwar sei das höhere Wachstum des Service-Geschäfts des Windturbinen-Produzenten positiv, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings mangele es an Klarheit mit Blick auf die Entwicklung der Profitabilität im zweiten Halbjahr./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2023 / 18:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2023 / 18:00 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.