JPMorgan hebt Ziel für Tesla auf 410 Dollar - 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla nach Zahlen zum zweiten Quartal von 385 auf 410 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Ryan Brinkman hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zwar seine Schätzungen für den Elektroautobauer wegen übertroffener Margenerwartungen an. Er bleibt aber für die Aktie wegen ihrer Bewertung und der Wachstumsaussichten für das Unternehmen vorsichtig gestimmt./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2022 / 15:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2022 / 15:40 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.