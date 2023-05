JPMorgan hebt Ziel für Teamviewer auf 13 Euro - 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Teamviewer nach Quartalszahlen des Fernwartungssoftware-Spezialisten von 12 auf 13 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Verbesserung im SMB-Geschäft stehe eine deutliche Dynamikabschwächung im Großkundengeschäft gegenüber, schrieb Analyst Toby Ogg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem sollten sich Wechselkurseffekte zunehmend ungünstig auswirken. Daher bleibe er für die weitere Entwicklung erst einmal vorsichtig./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2023 / 20:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2023 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.