JPMorgan hebt Ziel für Symrise auf 115 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Symrise von 107 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bei den europäischen Herstellern von Basiskonsumgütern dürfte sich die finanzielle Lage im kommenden Jahr normalisieren, womit niedrigere Bewertungen einhergingen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Sie senkte sektorübergreifend die Schätzungen für 2024 und 2025 und begründete dies mit schwächeren Volumina und mit Reinvestitionen, welche die Margen bremsten. Bei Symrise hingegen rechnet die Expertin 2024 mit einem starken Wachstum aus eigener Kraft./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2023 / 23:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.11.2023 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.