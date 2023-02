JPMorgan hebt Ziel für Swiss Re auf 108 Franken - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Swiss Re von 100 auf 108 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die 2023er Jahresziele des Rückversicherers brächten für den Konsens nicht sonderlich viel Potenzial mit sich, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hält sie aber mit einem absoluten Gewinnziel und einer ausgewiesenen Schaden/Kosten-Quote für belastbarer. Sollte Swiss Re die Ziele erfüllen, sei eine Neubewertung der Aktie wahrscheinlich./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2023 / 18:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2023 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.