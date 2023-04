JPMorgan hebt Ziel für Ströer auf 49 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Ströer":

Finanztrends Video zu Ströer



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer von 46 auf 49 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die am 11. Mai anstehenden Quartalszahlen des Werbekonzerns dürften mit steigenden Umsätzen eine abermals robuste Entwicklung im Bereich Außenwerbung belegen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Voraussichtlich schwächere Margen dämpften allerdings seine Begeisterung - wegen höherer Lohn- und Energiekosten sollte das operative Ergebnis (Ebitda) weitgehend stagnieren./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2023 / 00:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2023 / 00:55 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.