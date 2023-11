JPMorgan hebt Ziel für Siemens auf 195 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 190 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Technologiekonzern habe einen starken Abschluss des Geschäftsjahres hingelegt und sei wieder zurück in der Spur, schrieb Analyst Andrew Wilson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sämtliche Daten seien besser als erwartet ausgefallen, wobei der freie Mittelzufluss (Free Cashflow) positiv herausrage./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2023 / 22:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2023 / 23:09 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.