JPMorgan hebt Ziel für Scout24 auf 72 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 70 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Trotz des schwächelnden Häuser- und Wohnungsmarkts in Deutschland erwarte er gute Ergebnisse im dritten Quartal, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der starken operativen Marge und der günstigen Bewertung bleibe die Aktie attraktiv./jcf/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2022 / 20:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2022 / 12:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.