JPMorgan hebt Ziel für Scout24 auf 64 Euro - 'Analyst Focus List'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 62 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. "Nach einem Jahr zum Vergessen ergeben sich Chancen", schrieb Analyst Marcus Diebel am Freitag in einem Ausblick für die europäische Internetbranche für 2023. Seine Favoriten sind Scout24, Auto1, Delivery Hero, die britische Future und die norwegischen Kahoot!. Scout24 stehen zudem auf der "Analyst Focus List", also der übergreifenden Empfehlungsliste der Investmentbank. Scout24 stünden in vielen Branchenrankings ganz weit oben - so bei Profitabilität, den JPMorgan-Schätzungen gegenüber dem Konsens, Übernahmeaspekten und Bilanzstärke./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2022 / 00:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2022 / 01:03 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.