JPMorgan hebt Ziel für Schaeffler auf 8,00 Euro - 'Overweight'

Finanztrends Video zu Schaeffler Vz



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schaeffler nach Zahlen von 7,50 auf 8,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Obwohl der Ausblick wenig glanzvoll ausgefallen sei, habe sich der Industrie- und Autozulieferer in der anschließenden Analystenkonferenz positiv geäußert, schrieb Experte Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Letztlich habe sich das Unternehmen mit seiner Prognose wohl gegen sämtliche "Wetterlagen" absichern wollen. Derweil steht Schaeffler laut dem Experten mit 2023 ein weiteres starkes Jahr bevor./tav/he Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2023 / 13:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2023 / 13:08 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.