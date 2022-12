JPMorgan hebt Ziel für Ryanair auf 21 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 18,20 auf 21,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im Luftverkehr sei trotz der kurzfristigen Stärke im laufenden Jahr mit einem Rückgang der Passagiernachfrage 2023 zu rechnen, schrieb Analyst Samuel Bland in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Das geringere Angebot im Vergleich zu 2019 könnte jedoch für eine positive Überraschung bei den Durchschnittserlösen sorgen. Die Ryanair-Aktie gehört zu seinen "Top Picks" im Sektor./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2022 / 18:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2022 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.