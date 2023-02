JPMorgan hebt Ziel für Rolls-Royce auf 90 Pence; 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Rolls-Royce Holdings":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rolls-Royce nach Zahlen von 70 auf 90 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Der Triebwerkshersteller habe sowohl im vergangenen Jahr als auch mit dem Ausblick auf 2023 die Konsenserwartungen für das Ergebnis (Ebita) und den Barmittelzufluss (FCF) übertroffen und die Aktie daraufhin einen Kurssprung hingelegt, schrieb Analyst David Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Doch wegen der gestiegenen Schulden und weitgehend fehlender Aussagen zur strategischen Schwäche bei Triebwerken für Großraumflugzeuge bleibe er bei seiner Anlageempfehlung./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2023 / 03:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2023 / 03:28 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.