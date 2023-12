JPMorgan hebt Ziel für Rheinmetall auf 420 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rheinmetall von 370 auf 420 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry rechnet in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick auf 2024 mit einem weiteren starken Jahr für europäische Luftfahrt- und Rüstungswerte. Der Luftverkehr werde weiter wachsen, wie auch die Flugzeugauslieferungen. Im Rüstungsbereich könnte die Nachrichtenlage wechselhafter werden angesichts knapper Staatsfinanzen. Allerdings blieben die geopolitischen Spannungen und Europa habe in Sachen Rüstung weiter Bedarf./mis/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2023 / 23:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2023 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.