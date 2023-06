JPMorgan hebt Ziel für Netflix auf 470 Dollar - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Finanztrends Video zu Netflix



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix von 380 auf 470 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Douglas Anmuth passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzung mit Blick auf die neuen Kostenmodelle an. Von den rund 100 Millionen Menschen, die aktuell sich noch unentgeltlich über den Account anderer einloggten, dürfte der Streaminganbieter bis Ende 2025 rund ein Drittel zur Kasse bitten, schätzt der Experte. Das sogenannte "Paid Sharing" sollte dem Konzern im kommenden Jahr 2,4 Milliarden Dollar zusätzliche Einnahmen bescheren, 2025 dürften es dann schon 3,5 Milliarden Dollar Umsatz sein./tav/ajx bezahlt über den Account andereas bezahlte Teilen von Accounts dürfte ./tav Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2023 / 03:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2023 / 04:00 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.