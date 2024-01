JPMorgan hebt Ziel für Microsoft auf 440 Dollar - 'Overweight'

Finanztrends Video zu Microsoft Corp.



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Microsoft nach Quartalszahlen von 385 auf 440 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Softwarekonzern habe solide abgeschnitten und profitiere von seiner Führungsrolle beim Thema Künstliche Intelligenz (KI), schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem habe Microsoft den Ausblick angehoben und rechne nun für das im Sommer endende Geschäftsjahr mit einer Steigerung der operativen Marge./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2024 / 03:12 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2024 / 03:12 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.