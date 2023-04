JPMorgan hebt Ziel für Linde auf 400 Dollar - 'Overweight'

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Linde nach Quartalsziele und einer Anhebung der Gewinnziele von 380 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die neuen Jahresziele des Industriegasekonzerns erschienen konservativ und trügen weder der jüngsten Eurostärke noch der saisonal anziehenden Ergebnisentwicklung Rechnung, schrieb Analyst Jeffrey Zekauskas in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2023 / 23:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2023 / 00:15 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.