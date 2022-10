JPMorgan hebt Ziel für Kering auf 690 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Kering":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kering vor Umsatzzahlen von 670 auf 690 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal dürfte von einer ähnlichen Dynamik geprägt sein wie das Vorquartal, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Trend der Marke Gucci sei wohl durchwachsen, während andere Marken wie etwa Yves Saint Laurent solide abgeschnitten haben dürften. Die Kurszieländerung begründete er mit einem verschobenen Bewertungszeitraum./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2022 / 18:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2022 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.