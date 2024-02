JPMorgan hebt Ziel für Just Eat Takeaway auf 1501 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Just Eat Takeaway.com":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Just Eat Takeaway nach Geschäftszahlen für 2023 von 1494 auf 1501 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse und die Barmittel des Essenslieferanten entwickelten sich ermutigend, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für eine Neubewertung der Aktien sei allerdings eine Beschleunigung des Wachstums vonnöten./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2024 / 13:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2024 / 13:18 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.