JPMorgan hebt Ziel für Just Eat Takeaway - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Just Eat Takeaway von 2114 auf 2328 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Marcus Diebel attestierte dem Essenslieferanten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine "starke Message" hinsichtlich der Berechenbarkeit des Ergebnistrends. Der Barmittelumschlag bleibe aber fraglich./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2023 / 09:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2023 / 09:31 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.