JPMorgan hebt Ziel für JCDecaux auf 16 Euro - 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für JCDecaux von 15,60 auf 16,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Marcus Diebel passte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Werbekonzern an die Umsatzzahlen für das Schlussquartal sowie das Jahr 2022 an - diese seien ein wenig besser als erwartet ausgefallen. Kurzfristig bleibe er indes vorsichtig. Die Franzosen dürften in China schwach ins neue Jahr gestartet sein, und in Großbritannien sowie den USA könnte die Dynamik nachgelassen haben. Generell sollte der aktuelle Wirtschaftsabschwung die Werbebudgets der Unternehmen belasten./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2023 / 13:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2023 / 13:45 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.