JPMorgan hebt Ziel für JCDecaux auf 15,90 Euro - 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für JCDecaux von 15,80 auf 15,90 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die am 11. Mai anstehenden Quartalszahlen des Werbekonzerns dürfte den erwartet schwachen Jahresstart belegen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Fokus bei der Zahlenvorlage werde auf dem Ausmaß der ab dem zweiten Quartal prognostizierten Erholung liegen. Diebel sieht keine kurzfristigen Kurstreiber und bleibt für die zweite Jahreshälfte vorsichtig./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2023 / 20:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2023 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.