JPMorgan hebt Ziel für Inditex auf 34 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Inditex":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Inditex von 31 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Geschäftszahlen der Spanier seien auf geteiltes Echo gestoßen, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt hält sie den Bericht aber für stark. Er zeuge nicht nur von aktuell hoher Dynamik, sondern auch von der Möglichkeit zu investieren, während andere nur auf Absicherung bedacht seien./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2023 / 22:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2023 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.