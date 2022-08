JPMorgan hebt Ziel für Hugo Boss auf 68 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hugo Boss nach dem detaillierten Bericht des Modekonzerns zum zweiten Quartal von 64 auf 68 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Sie sehe die Jahresziele von Boss als konservativ an, was durch die heutigen Zahlen weiter untermauert worden sei, schrieb Analystin Grace Smalley in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese hätten in Richtung einer höheren Qualität des Produktmixes gewiesen. Zudem habe sich das Management während der Telefonkonferenz zuversichtlich gegeben./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2022 / 20:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2022 / 20:25 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.