JPMorgan hebt Ziel für Hermes auf 2050 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hermes von 1950 auf 2050 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Damit ist der Luxuskonzern einer von wenigen, für den Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie ihr Kursziel anhob. Dennoch sei auch Hermes nicht komplett gegen den allgemeinen Abwärtstrend immun, denn die bereits 2023 begonnene Normalisierung im Luxusgütersektor nach dem zuvor starken Lauf dürfte im kommenden Jahr weitergehen. Kurzfristig sieht sie wenig Treiber, mittel- bis langfristig schaut die Expertin aber weiter positiv auf den Sektor. Aktuell zieht sie Hersteller von Sportmode vor./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2023 / 21:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2023 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.