JPMorgan hebt Ziel für Hermes auf 1600 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hermes von 1390 auf 1600 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Prognosen für den Luxusgüterkonzern nach dessen Jahreszahlen. Hermes bleibe im Sektor der "Top-Qualitäts-Wert". Beim mehr als dem 40-fachen des für 2024 erwarteten Gewinns sollte aber nun alles Positive eingepreist sein./ajx/he Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2023 / 14:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2023 / 14:40 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.