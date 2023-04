JPMorgan hebt Ziel für Hellofresh auf 31 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh nach Zahlen von 27 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Kochboxenlieferant habe in einem starken ersten Quartal mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) die Erwartungen deutlich übertroffen und sich mit Blick auf das Jahr zuversichtlich geäußert, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob seine Ebitda-Schätzungen an und liegt nun nach eigener Aussage knapp über den Konsensprognosen./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2023 / 00:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2023 / 00:29 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.