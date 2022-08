JPMorgan hebt Ziel für Hapag-Lloyd auf 190 Euro - 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hapag-Lloyd nach Quartalszahlen von 173 auf 190 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Analyst Samuel Bland erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen in Richtung des oberen Rands der vom Unternehmen ausgegebenen Zielspanne für 2022. Wegen der hohen Bewertung der Aktie bleibe er bei der Empfehlung "Untergewichten" und rät in der Branche eher zu Moeller-Maersk./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2022 / 19:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2022 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.