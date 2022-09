JPMorgan hebt Ziel für Glencore auf 640 Pence - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

Finanztrends Video zu Glencore



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Glencore von 590 auf 640 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Wenngleich die Kohlepreise zurückgehen sollten dürfte das Niveau angesichts knapper Energiemärkte hoch bleiben, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet daher mit außergewöhnlichen Geldzuflüssen für den Bergbaukonzern. Glencore sei so auch in der Lage, bis Ende kommenden Jahres rund die Hälfte seiner Marktkapitalisierung an die Aktionäre zurückzugeben./tav/ngu Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2022 / 20:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2022 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.