JPMorgan hebt Ziel für Glencore auf 640 Pence - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

Finanztrends Video zu Glencore



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Glencore von 630 auf 640 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das von den Ökonomen der US-Bank prognostizierte chinesische Wirtschaftswachstum von mehr als 7 Prozent im zweiten Halbjahr 2022 dürfte den Rohstoffsektor überproportional stützen, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf die Zahlen für das zweite Quartal überwögen allerdings noch die Risiken in Form hoher Kosten, niedrigerer Verkaufspreise und einer operativen Schwäche./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2022 / 18:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2022 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.