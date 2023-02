JPMorgan hebt Ziel für Gerresheimer auf 67,80 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gerresheimer nach Jahreszahlen von 65,50 auf 67,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Spezialverpackungshersteller biete eine vielversprechende Umsatzstory, schrieb Analyst David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Umsatz- und Ergebnisziele (Ebitda) erschienen dank des stärkeren Fokus auf hochwertigeren Produkte sowie Skaleneffekten erreichbar. Der Druck auf den Barmittelzufluss halte indes an. Das Management erwarte hier zwar 2024 einen Wendepunkt. Doch er sehe wenig Spielraum für Fehler, da Veränderungen bei den Kosten, der Inflation oder den Zinsen dieses Ziel schnell gefährden könnten./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2023 / 23:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2023 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.