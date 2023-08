JPMorgan hebt Ziel für Generali auf 23 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Generali":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Generali nach Zahlen von 22 auf 23 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Auch wenn es Diskussionen über eine im Quartalsvergleich verschlechterte Schadensquote im zweiten Jahresviertel gegeben habe, sieht Analyst Farooq Hanif den Versicherer auf gutem Weg. 2023 dürfte das Unternehmen eine bessere Schaden-Kosten-Quote erzielen, als er bisher angenommen habe, schrieb der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2023 / 10:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2023 / 10:21 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.