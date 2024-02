JPMorgan hebt Ziel für GSK auf 1530 Pence - 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "GSK plc":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für GSK von 1450 auf 1530 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Zielsetzungen bis 2026 sollten erreichbar sein, doch die längerfristigen Prognosen für das Jahr 2031 wirkten auf ihn herausfordernd, schrieb Analyst James Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er erhöhte etwas den Bewertungsmaßstab, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis im Jahr 2025./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2024 / 20:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2024 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.