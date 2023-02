JPMorgan hebt Ziel für GSK auf 1400 Pence - 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "GSK plc":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für GSK nach Zahlen zum vierten Quartal von 1350 auf 1400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst James Gordon erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Schätzungen für dden britischen Pharmakonzern. Er begründete dies mit einem schnelleren Wachstum bei HIV-Medikamenten und Impfstoffen./bek/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2023 / 18:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2023 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.