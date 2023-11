JPMorgan hebt Ziel für Fraport auf 48 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport nach Quartalszahlen von 47 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Elodie Rall erhöhte ihre 2024er Prognose für das Verkehrsaufkommen am Frankfurter Flughafen. Sie erwarte eine Rückkehr zur Dividendenzahlung nun aber nicht mehr im Jahr 2025, sondern erst 2026, schrieb die Expertin in einer am Montag vorliegenden Studie. Grund sei die Cashflow-Prognose des Managements. Insgesamt bleibt sie für die Aktie nach der überdurchschnittlichen Kursentwicklung in diesem Jahr relativ vorsichtig gestimmt./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2023 / 19:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2023 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.