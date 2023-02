JPMorgan hebt Ziel für Deutsche Börse auf 189 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Finanztrends Video zu Deutsche Börse



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse von 186 auf 189 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Enrico Bolzoni hob seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie bis 2024 an. Kompensiert werde dies aber zum Teil von einem moderaten Anstieg seiner Kapitalkosten-Annahmen, welche unter anderem höhere Fremdkapitalkosten reflektierten. Dies schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie nach den Jahreszahlen des Börsenbetreibers./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2023 / 11:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2023 / 11:11 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.