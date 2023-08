JPMorgan hebt Ziel für DHL Group auf 37,10 Euro - 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DHL Group von 36,70 auf 37,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Zweitquartalszahlen könnten ein Wendepunkt in der Wahrnehmung der Anleger gewesen sein, da die Aussichten von nun an schwieriger zu werden scheinen, auch im Express-Geschäft, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sein negatives Votum für die Aktie des Logistikkonzerns basiere vor allem auf seiner Einschätzung der Ertragsaussichten und weniger auf der Bewertung./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2023 / 19:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2023 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.