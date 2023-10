JPMorgan hebt Ziel für Chevron auf 183 Dollar - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Chevron":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Chevron von 170 auf 183 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst John Royall passte seine Prognosen für nordamerikanische Ölkonzerne im zweiten Halbjahr an höhere Ölpreise an. Mit seinen Schätzungen für die Gewinne der Unternehmen je Aktie im dritten und vierten Quartal liegt er nun um zwölf beziehungsweise 14 Prozent über den Markterwartungen, wie aus einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie hervorgeht. Als Resultat der im zweiten Halbjahr steigenden Barmittel und der um ein Jahr nach vorn verschobenen Bewertungsbasis erhöhte der Experte die Kursziele um durchschnittlich 17 Prozent./ajx/he Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2023 / 11:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2023 / 11:46 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.