JPMorgan hebt Ziel für Boeing auf 200 Dollar - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Boeing nach Quartalszahlen von 188 auf 200 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Trotz eines besser als erwarteten Cashflows habe der Flugzeugbauer seine ursprüngliche Erwartung enttäuscht und sich schlechter entwickelt als der Markt, schrieb Analyst Seth Seifman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sein neues Kursziel entspreche einer Rendite von 7 Prozent auf den normalisierten Free Cashflow von 14 Dollar je Aktie plus fast 20 Dollar für das Betriebskapital, jeweils um ein Jahr zurückdiskontiert./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2022 / 22:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2022 / 22:19 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.