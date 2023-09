JPMorgan hebt Ziel für BP auf 600 Pence - 'Neutral'

Finanztrends Video zu BP



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BP von 530 auf 600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mit den deutlich angezogenen Ölpreisen sei der Superzyklus auf dem richtigen Weg, schrieb Analyst Matthew Lofting in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie und verwies auf die sich ergebenden "erstklassigen" Barmittelrenditen. Aufgrund der günstigeren Hebelwirkung zieht er EU-Werte den US-Wettbewerbern vor./tav/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2023 / 22:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2023 / 00:51 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.