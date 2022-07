JPMorgan hebt Ziel für Amazon auf 185 Dollar - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Amazon von 175 auf 185 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktien bleibe sein "Top Pick" schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den vorgelegten starken Quartalszahlen des weltgrößten Internethändlers. Trotz eines möglichen gesamtwirtschaftlichen Drucks sei er zuversichtlich, dass Amazon sein Umsatzwachstum in der zweiten Jahreshälfte weiter beschleunigen werde. Dafür verwies er unter anderem auf die günstigere Vergleichsbasis aus dem Vorjahr./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2022 / 02:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2022 / 04:00 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.