JPMorgan hebt Ziel für Alphabet A-Aktie - 'Top Pick' für 2024

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktie in einem Jahresausblick 2024 von 150 auf 160 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach einer generell überlegenen Kursentwicklung von großen US-Internetwerten im vergangenen Jahr dürften 2024 unternehmensspezifische Aspekte wieder stärker in den Fokus rücken, glaubt Analyst Douglas Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Alphabet ist jetzt einer der "Top Picks" unter den Großen nach Amazon und Uber. Er begründete dies mit der Erwartung eines verbesserten Werbewachstums, eines Margenanstiegs und dem neuen KI-Sprachmodell Gemini./tih/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2023 / 01:11 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2023 / 02:00 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.