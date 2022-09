JPMorgan hebt Totalenergies auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Totalenergies nach der zuletzt schwachen Entwicklung der Aktie und vor dem Kapitalmarkttag am Mittwoch von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Das Kursziel erhöhte JPMorgan-Analyst Christyan Malek in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie um drei auf 62 Euro. Die Aktie des französischen Unternehmens habe sich in diesem Jahr in Dollar gemessen um rund fünf Prozent schlechter entwickelt als der Sektor und um rund 20 Prozent schwächer als BP-Titel. Aus diesem Grund stufte er die BP-Aktie ab und Totalenergies im Gegenzug hoch./zb/men Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2022 / 16:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2022 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.