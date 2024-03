JPMorgan hat ING auf 'Positive Catalyst Watch' - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING von 14,80 auf 16,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Papier hat zudem den Status "Positive Catalyst Watch", da gute Nachrichten vom Kapitalmarkttag der niederländischen Großbank am 17. Juni erwartet würden. In Erwartung höherer Zinsüberschüsse habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2024 bis 2026 erhöht, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem hätten sich die Aussichten für die Entwicklung des Eigenkapitals verbessert./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2024 / 16:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2024 / 16:57 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.