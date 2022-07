JPMorgan dreht Uniper auf 'Underweight' - Ziel 5,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aktien von Uniper um zwei Stufen von "Overweight" auf "Underweight" gesenkt und das Kursziel von 32,00 auf 5,50 Euro gesenkt. Analyst Vincent Ayral begrüßt in seiner am Montag vorliegenden Studie zwar grundsätzlich das Rettungspaket der Bundesregierung für den angeschlagenen Energiekonzern. Kritisch sieht er jedoch die Kapitalerhöhung zum Ausgabepreis von 1,70 Euro je Aktie unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und die milliardenschwere Pflichtwandel-Anleihe. Die Unsicherheit über die immense Anteilverwässerung für die Altaktionäre bringe weitere negative Dynamik in die Aktien, so Ayral. Nach dieser Verwässerung kakluliert er den fairen Aktienwert auf 5,30 Euro je Anteil./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2022 / 20:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2022 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.